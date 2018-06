Skogsbrand utanför Alfta

Det brinner just nu i skogen vid Västeråsen i Svabensverk utanför Alfta. Larmet inkom klockan 13.47 efter att ett vittne sett en rökpelare stiga upp från ett berg intill ett hygge. Räddningstjänsten är just nu på plats med fem enheter, och enligt vakthavande på räddningstjänsten i Södra Hälsingland håller de just nu på att skaffa sig en överblick över branden med hjälp av ett brandflyg. Vi återkommer när vi har mer information.