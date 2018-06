De stabila plättarna i Ulvsta

Om man studsar på studsmattan kan man bli åksjuk. Den som studsar fort kan få hjärnskakning. Om man ramlar på studsmattan kan man göra illa sig. Studsmattan kan välta åt alla möjliga håll och om ens föräldrar studsar i studsmattan kan man skämmas ihjäl. För ett par veckor sedan var det en unge som tog jättemycket sats i en studsmatta och försvann.

Sänkt studsighet

Här i Ulvsta har de försökt råda bot på de här problemen. Först försökte de sänka studsigheten genom att fylla ut under studsmattorna med gräsklipp, husdjur och gamla kläder. Men Ulvstas ungar bara fortsatte att studsa. Efter ett tag hade ungarna studsat så mycket att de packat ihop fyllnadsmaterialet under studsmattorna och återfått den ursprungliga studsigheten. Då tog Ulvsta helt enkelt bort benen på alla studsmattor. Ungarna trasslade in sig i den lösa mattan och gjorde illa sig på nya sätt. Ulvsta tog bort allt utom skyddet som brukar sitta runt studsmattan. Ungarna fick skrubbsår av skyddet, så till sist hade Ulvsta rationaliserat bort hela studsmattan. Istället var det en stabil plätt på Ulvstas gräsmattor. Toppad med en hårt packad blandning av gräsklipp, husdjur och gamla kläder. Ungarna fortsatte studsa. De gjorde sig bara mer och mer illa.

Förbud

Ulvsta såg ingen annan råd än att införa förbud. Först förbjöd Ulvsta alla barn att befinna sig på plättarna. Då borde ingen göra illa sig. Men jo. Plättarna fylldes istället av vuxna som blivit sugna på att prova. Det såg ju så roligt ut, och det var roligt! Tills de landade snett. Allting gör ondare på vuxna. Åtminstone klagar de mer effektivt. Ulvstas vuxna drog in vårdcentraler, sjukgymnaster och försäkringskassan för minsta grej. De skrev insändare och krävde att samhället skulle engagera sig i deras självförvållade stukningar med så högt tonläge att stukningarna såg ut att bli en valfråga. Ett tag var det nära att Ulvsta startade ett enfrågeparti, men sen kom de på att det bästa är att utöka förbudet.

Jätteförbud

Ingen fick längre vara på de plättar där studsmattorna en gång stått. Gräsklippet fridlystes, husdjuren bedömdes som skyddsvärda, plättarna föreslogs bli en del av Unescos Världsarv. Det blev bara värre. Ulvsta fylldes av naturvurmande kulturturister som skulle ta snygga närbilder på

plättarna och dess skyddsvärda flora och fauna. Folk i Ulvsta fick teleobjektiv i skallen, turisterna råkade kliva på Ulvsta-bor och spillde hett kaffe till höger och vänster.

Studsens återkomst

Det fanns bara en utväg. Ställa tillbaka studsmattorna. Fördelen är att de skymmer en del av de naturvurmande kulturturisterna. Och har man tur börjar turisterna studsa, tar jättemycket sats och försvinner.