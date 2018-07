Långa arbetspass efter bränder i Hälsingland

Ljusdals räddningstjänst har haft tre bränder att bekämpa - på Rossen i Färila, på Nötberget och på Gommorsberget.

Branden på Rossen kunde man lämna över till skogsägarna under söndag morgon och den på Nötberget avslutar man sin insats vid under tidig förmiddag, men den vid Gommorsberget kämpar man fortfarande med under söndag förmiddag. Där får man hjälp av en helikopter med släckningsarbetet.

Det berättar insatsledare Leif Gäfvert. Bränderna började sent på lördag eftermiddag och det har alltså blivit långa arbetspass för brandmännen.

- Under förmiddagen får vi lite ny personal som byter av personalen som har varit här och jobbat, säger han.

Det blev ett långt arbetspass...

- Ja, och hela veckan har det varit bränder så vår personal är verkligen slutskörda nu.

Det får inte bli så mycket mer bränder den närmaste veckan nu...

- Nej, finge man önska så skulle jag gärna slippa det, men vi får väl se, säger insatsledare Leif Gäfvert.

NorrHälsinge Räddningstjänst hade två bränder att bekämpa under lördagen, och de var kvar till två-tiden på natten till söndag innan man kunde återvända till stationen.

De hade dessutom två singelolyckor att ta hand om under kvällen samtidigt som de flesta brandmännen var ute i skogen och släckte bränder.

Räddningstjänsten i Södra Hälsingland hade också flera bränder att bekämpa.