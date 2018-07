Länsstyrelsen: större brandområde

Det är räddningstjänsten som via överflygningar uppskattat hur stor yta som just nu brinner. Tidigare under eftermiddagen var prognosen på 2000-2500 hektar.

– Nu visar överflygningarna att de täcker 8500 hektar, säger Robert Ahlberg, tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen i Gävleborg.

Den nya prognosen gjordes vid 22.30-tiden och las ut på Länsstyrelsens hemsida.

– Det är ett allvarligt läge och räddningstjänsten gör så gott de kan det vet jag, säger Robert Ahlberg.