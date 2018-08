Inbrottstjuvar sågade sig in i smyckesbutik i Valbo

Tjuvarna hade först tagit sig in via taket på en närliggande butik och sedan sågat hål i väggen till smyckesbutiken.



Därefter så stal inbrottstjuvarna gods i butiken till ett okänt värde, enligt polisen.



Butiken är avspärrad i avvaktan på en teknisk undersökning.



Polispatruller har under natten sökt efter tjuvarna men ingen person är gripen.