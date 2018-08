Två äldre kvinnor bestulna i sina hem

Stölden i Harmånger ska ha skett vid 17-tiden på torsdagen. En för kvinnan främmande man ska ha trängt sig in i hennes bostad och rotat runt bland hennes saker, under förevändning att han behövde låna penna och papper.

Tidigare under torsdagen, vid 13-tiden, utsattes en kvinna i 80-årsåldern i centrala Söderhamn för en liknande händelse. En man knackade på och sa att han ville växla pengar men gick istället in in i kvinnans hem och stal guldsmycken och ett armbandsur.

Polisen säger att det ännu är för tidigt att säga om händelserna har ett samband men utesluter inte det.

Ingen av de bestulna kvinnorna ska ha kommit till skada fysiskt.