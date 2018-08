Spring City vinnare i P4 Nästa

Vid 21-tiden stod det klart vilket av de åtta tävlingsbidragen som lyckats få flest röster. Årets P4 Nästa-vinnare är Spring City med låten Back on our streets.

– Det känns helt fantastiskt bra, vi känner oss lite överväldiga men är väldigt glada, säger Noomi i gruppen Spin City.

Under finalen röstades först två finalister fram till en duell. Jönköping läns bidrag med gruppen Spring City och låten Back on our streets var en av dem, mot Kalmar läns bidrag Här och nu, med Patricia Birgersson.

Därefter nollställdes rösterna och de två låtarna framfördes igen. Och vinnande ur duellen gick alltså Spring City.