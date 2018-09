Gävleborgare får äta middag med Kungen på fredag

Sverigemiddagen är en form av representationsmiddag på Kungliga slottet som infördes med anledning av Kungens 40 år på tronen 2013. Genom Sverigemiddagen, som numera är en årligt förekommande händelse, vill Kungafamiljen uppmärksamma och tacka personer som har gjort betydande insatser lokalt, regionalt eller nationellt.

De som bjuds in är representanter från kultur, näringsliv, utbildning, idrott och föreningsliv samt landshövdingarna från Sveriges 21 län. Det är landshövdingen i varje län som skickar in förslag på personer att bjuda in, sedan väljer Kungen ut vilka som får komma.