Gävlebornas resor kartläggs

Första veckan i oktober ska Gävleborna få dela med sig sina resvanor. Gävle kommun har även tidigare samlat in liknande information för att kunna planera infrastrukturen bättre, men då har det varit genom pappersenkäter. I år samlas information in via en app sedan kan man utläsa färdmedel, medelhastigheter och hur långa resorna är.

– Pappersenkäterna gav förhållandevis låg svarsfrekvens och vi ser ett behov av att förnya metoderna, säger Calle Holmström, trafikplanerare Gävle kommun, i ett pressmeddelande.