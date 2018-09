Lagkänslan ska ge nytt kontrakt för Ljusdals elitsatsande damer

Under lördagen väntar en mycket tuff motståndare för Hälsinglands enda elitlag i fotboll, Ljusdals IF, när Kvarnsvedens IF besöker Erik Hamréns plan.



– Det är ett bra lag och kommer från allsvenskan, de ligger i toppen och fajtas om att kliva upp igen så det blir en tuff match, säger mittbacken Jonnah Tönners.

Kvarnsveden spelade ifjol i allsvenskan medan Ljusdal ju gick upp en division.

Samtidigt har Ljusdal spelat in fyra poäng de senaste två seriematcherna och avancerat till gruppspel i Svenska cupen så sent som i onsdags, så självförtroendet är nu betydligt bättre än det var under våren.

Jonnah Tönners säger att laget utvecklats sen 5-1-förlusten mot Kvarnsveden i våras.

– Ja, det tror jag absolut. Sen har vi stor fördel av att vara hemma på gräs, de har ju konstgräs.

Hur går det då?

– Jag tror vi vinner. Jag säger 2-1 till oss, säger Jonnah Tönners.