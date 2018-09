Misstänkt för tårgasattack släppt

Han släpptes i går men är fortfarande misstänkt för dådet. Det säger åklagare Fredrik Normark till P4 Gävleborg.

– Misstankegraden var inte tillräcklig för att hålla honom fortsatt anhållen, säger han.

Ärendet rubriceras nu som sabotage.

Det var vid ett-tiden natten till lördag som en man på moped kastade in en tårgasgranat i garaget till polishusets arrestintag just som en polisbil körde in genom porten.

Delar av lokalerna fylldes av tårgasen och en anställd upplevde besvär men behövde inte uppsöka sjukhus.