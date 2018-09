Parkeringsimperiet i Gävle

Först gjordes en försiktig framryckning mot Brynäs och de södra delarna av staden. Samhällsbyggnadsförvaltningens tekniker monterade upp solcellsdrivna parkeringsautomater och skyltar om att gul biljett gäller. Trupper av parkeringsvakter patrullerade gatorna för att assimilera infödingarna i de erövrade områdena till den nya parkeringskulturen.

Skogsexpansion

Det gick förhållandevis smärtfritt. Någon dag senare expanderades parkeringszonerna kraftigt, ända ut till ytterområden som Lexe och Hemlingby. Stora skogspartier hamnade innanför Gävles parkeringszoner och parkeringsreglerna sträcktes till att inte bara gälla motorfordon. Allt kunde bötfällas. Det räckte att man stannade upp och plockade svamp så kunde det krävas en gul biljett på svampkorgen, såvida man inte hade tillstånd.

De solcellsdrivna parkeringsautomaterna utrustades med artificiell intelligens så att de kunde kalla på förstärkning om någon smög runt med en svampkorg och försökte fulparkera.

Målvakt

Kommunens svampplockare försökte leva sina liv trots de nya parkeringsreglerna. Folk försökte hävda att de var turister som inte förstod de nya reglerna, eller att de inte trott att det var en parkering eftersom det inte fanns en tillräckligt tydlig ruta målad.

Det uppstod en svart marknad för parkeringsmynt och falskmyntarligor skolade om sig till att förfalska gula zonbiljetter. När en kvinna i Järvsta fick böter på en stillastående svampkorg framkom det att hon registrerats som ägare till ett hundratal svampkorgar.

Samhällsbyggnadsnämnden ska diskutera tillägg i de lokala ordningsföreskrifterna för att komma tillrätta med såna här målvakter.

Sandviken

I helgen planerades nästa framstöt för Gävles parkeringszoner. Tanken var att man skulle expandera in i grannkommunerna. Först genom att måla upp rutor längs riks 80 under lördagen, för att sedan gradvis skylta om och sätta upp automater i och runt Sandviken under söndagen.

Flera tjänstemän i Sandvikens kommun bor i Gävle. Det har varit lätt att köpa deras lojalitet för några gula biljetter. Till en början verkade allting gå bra. Rutor målades. Skyltar monterades. Det var när de solcellsdrivna parkeringsautomaterna sattes dit som allting gick åt skogen. Efter en uppgradering av den artificiella intelligensen började automaterna notera att de andra automaterna stod stilla och kallade därför på förstärkning.

Automaterna golade helt enkelt ner varandra, vilket ledde till misstro

bland automaterna. Dödsstöten kom när höstlöven började blåsa. En mer rutinerad parkeringsvakt sa nånting om datumparkering. De intelligenta automaterna försökte förstå systemet för datumparkering. Och brann upp.