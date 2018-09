2018 års kampanj i P4 Gävleborg pågår till och med 5 oktober. Ring in din gåva på 099-520 16. Det kostar 50 kronor varav 46,50 går till insamlingen. Du kan också skänka pengar via Radiohjälpens Swish-nummer – 9019506.

I meddelanderutan skriver du P4 Gävleborg, du kan också ge ditt bidrag via den digitala bössan här.