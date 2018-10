Signalfel i Iggesund

Jag hade aldrig kunnat ana vilka signalfel det handlade om. Det naturliga hade varit att ett rödljus slocknat, det var min första gissning. Men jag hade även andra, mindre troliga gissningar som att en tågtuta hakat upp sig eller att en tågklarerare rymt och irrade runt med en sån där semafor nånstans i skogarna kring Iggesund. Inget var rätt.

Signalfelet berodde inte ens på en lokförare med dåligt färgseende. Det handlade inte om tågsignaler alls, utan om psykologiska signaler.

Signalerna

Det hela hade börjat när två tåg möttes strax norr om Hudik. Den ena lokföraren hade vinkat, men inte den andra. Vad skickar det för signaler? Den vinkande lokföraren hade nästan glömt att sakta in för nästa stopp. När lokföraren sedan körde in på stationen i Hudiksvall hade två andra tåg stått ganska nära varandra och precis när det här tåget rullade in hade de rullat iväg. Ganska otrevlig signal. Strax därefter var det ett godståg som åkte förbi och gnisslade. Var det en signal om nåt?

Lokföraren hade kontaktat facket men alla på facket hade gått hem tidigare. Det signalerar också nåt.

Dubbla signaler

När tåget kom till Iggesund var lokföraren helt upptagen av att tolka alla signaler utan facklig hjälp, och råkade därför säga att urstigning sker till höger i tågets färdriktning fast det i själva verket var till vänster. Flera passagerare stukade sina näsor mot de stängda dörrarna på höger sida i tågets färdriktning, men det var inte det värsta. När passagerarna insåg att dörrarna på motsatt sida var öppna försökte de tolka signalerna.

Hade lokföraren varit ironisk, och i så fall varför? Eller hade lokföraren menat att tågets färdriktning var den omvända och vad betydde i så fall det. Att vår framåtfärd är en illusion och att vi människor egentligen rör oss i motsatt riktning mot den avsedda? Att våra strävanden inte bara är meningslösa utan direkt kontraproduktiva?

Flera passagerare blev stående på perrongen i Iggesund och kippade efter andan på grund av de dubbla signalerna. Och smärtan i näsan.

Livlina

De kvarvarande passagerarna började bli osäkra på riktningar och knackade på dörren till förarhytten. Lokföraren kände sig förföljd och försökte skaka av sig resten av tåget. Det gick ju inte.

När tåget passerade Njutånger fick lokföraren möte och glömde själv att vinka på grund av alla knackningar. Lokföraren blev tvungen att stanna tåget och först ringa en kompis och prata om hela grejen, sedan kontakta Trafikverket och be dem att skicka ut en tågklarerare som kunde vinka i

efterhand åt det där mötande tåget. När det mötande tåget rullade in i Iggesund sprang det fram en tågklarerare och vinkade varpå flera passagerare med röda näsor irrade in i tåget och undrade vad

som egentligen var tågets färdriktning. Trafikverket var tvungna att stanna all tågtrafik mellan Gävle och Sundsvall för att reda ut signalerna.