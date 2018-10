Toto kommer till Gävle i sommar – enda konserten i Sverige

Bandet är just nu ute på en turné kallad 40 Trips Around The Sun Tour och den 18 juni kommer de alltså till Gävle.

Enligt ett pressmeddelande så blir det Totos enda konsert i Sverige i sommar.

Genom åren har det Los Angeles-baserade bandet sålt drygt 40 miljoner album.

Biljetterna släpps nu på fredag den 12 oktober.