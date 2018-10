SHL: Brynäsvinst i mötet med Örebro

Tidigt ångestmöte i botten av tabellen. Då fick Brynäsfansen lite andrum när Gävlelaget vann med 3–2 samtidigt som Örebros svarta oktober blev om möjligt ännu mörkare.

Att det var två stukade lag som möttes syntes inte minst på det slarviga spelet där lagen bytte chanser fram och tillbaka så att det stundtals mer liknade en handbollsmatch än kontrollerad hockey.

Nicklas Danielsson blev först att få pucken i mål.

Brynässtjärnan har värvats hem för att vara en ledande spelare men har inte lyst sådär jättemycket under säsongsinledningen som många hade hoppats och gjorde sitt första mål för säsongen på en straff i torsdags mot Malmö.

Under lördagens hemmamatch kom första spelmålet också, i början av andra perioden, då kedjekamraten Joel Kellman slängde in en puck framför Stefan Steen som Danielsson kunde bromsa in med skridskon av bara farten.

Slumpartad kvittering

Örebros kvittering i mittenperioden var lika slumpartad den, då gästernas defensive back Linus Arnesson drog iväg ett skott från sargkanten varpå pucken studsade och for och oväntat slank förbi David Rautio i Brynäskassen.

- Ett riktigt slangbelleskott men de går också in! Jag är mer skottvillig nu, har tränat mer på skott och hittills har det blivit bra, sade Linus Arnesson till C More i andra periodpausen.

Målet var 24-åringens tredje fullträff i höst – en oväntad målsuccé då det tog 118 SHL-matcher innan han gjorde sitt första SHL-mål i karriären i säsongspremiären. Mål nummer två kom för en vecka sedan och med tredje målet på kontot den här lördagskvällen är Arnesson nu delad tvåa i Örebros interna skytteliga.

Fick inte se någon seger

Men någon seger fick han och Örebro inte med sig trots att Tyson Spinks i mitten av tredje perioden snodde pucken av en fumlande Niklas Lundgren och efter en fin soloraid över halva isen vallade in 2–1 till gästerna via en Brynässkridsko.

För Jesper Jensen kontrade bara 56 sekunder senare med en egen slalomåkning i Örebroförsvaret följt av en kvittering till 2–2.

Joel Kellman avgjorde kort därpå med ett högt skott i bortre krysset. Ett mål som säkert betyder mycket mentalt i den tajta bottenstriden där Brynäs är kvar på rätt sida kvalstrecket medan nästjumbon Örebro får leta ny kraft efter femte raka förlusten.

Nästa match spelar Brynäs på onsdag borta mot Djurgården. Matchstart klockan 19.00.