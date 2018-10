Patrik Stenvard bortröstad som kommunalråd i Gävle

Under måndagskvällen röstade Moderaternas fullmäktigegrupp bort Patrik Stenvard som kommunalråd i Gävle, och istället är nu William Elofsson nytt kommunalråd. Det här skriver Gefle Dagblad.



Valberedningens förslag var att Patrik Stenvard skulle bli kommunalråd men under mötet igår blev det synligt att det fanns två falanger, där andra sidan röstade bort Stenvard för att få in Elofsson.