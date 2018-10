Andra raka förlusten när Brynäs mötte HV71 på bortaplan

Säsongsinledningen för Brynäs IF fortsätter vara tung, då de hade svårt att få in några mål efter sitt enda träff under den första perioden.

Brynäs IF ligger därmed näst sist i tabellen med sina 15 poäng.

– Jag har inte hunnit kolla på någon tabell och det är inget vi kan fokusera. Vi måste fokusera på spelet och hitta rätt där, säger huvudtränare Tommy Sjödin.

På torsdag blir det Brynäs IF mot Mora IK på hemmaplanen Gavlerinken.