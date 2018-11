Politiker fått nog lämnar Sjukvårdspartiet Gävleborg

Sjukvårdspartiet Gävleborg brottas med flera stora problem just nu. Två företrädare är polisanmälda och under utredning. Den ene är misstänkt för försök till sexköp, den andre för att ha lämnat in oriktiga inkomstuppgifter och därmed fått för högt arvode. Dessutom förekommer även trakasserier, personliga påhopp och kränkande behandling. Innan mandatperioden ens drog igång fick Yvonne Larsson nog och lämnade partiet.

– Jag orkar inte stödja dem längre på grund av allt bråk.

Flera har berättat för P4 Gävleborg att det förekommer trakasserier, hån och personliga påhopp inom partiet. En del av problemen står Sjukvårdspartiets ordförande Stig Zettlin för menar Yvonne Larsson.

– Han har ingen medkänsla för sina partikamrater!

– Nej jag tar tag i alla problem som dyker upp. Jag har aldrig trakasserat någon, säger Stig Zettlin.

P4 Gävleborg har även tagit del av ett brev där det skrivs om att två kvinnor utsattes för sexuella trakasserier av en partikamrat på en resa och att ordförande Stig Zettlin bara sopade den händelsen under mattan.

– Det är en uppdiktad version av verkligheten.

Men Yvonne Larsson som var med på resan bekräftar att skrivelsen är sann.

– Det stämmer, det har förekommit.