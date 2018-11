Däckbytet i Fluren

I Fluren bor det bara folk av rejält virke. Ingen här skulle få för sig att åka in till Bollnäs och beställa ett sånt där modernt däckbyte.

Gourmetsalt

Inne i Bollnäs möts man av en däckstylist och personal shopper. Stylisten gör färganalys på bilen och ägaren. Sen får man besöka ett litet galleri med årets däckmodeller.

Bilen förs därefter in i en behaglig salong där personal i vita rockar talar mjukt med däcken och masserar av dem, bäddar in dem i handdukar och checkar in däcken på däckhotell med spa och avslappnande musik.

De moderna dubbdäck som monteras har dubbar av titan med artificiell intelligens som anpassar dubblängden efter situationen.

Intelligenta dubbar känner inte bara av skillnaden mellan att nöjesslira på skogsväg och att tappa kontrollen på riktigt.

De kan också känna skillnad mellan vanligt billigt vägsalt och sånt där dyrt gourmetsalt som många kommuner investerat i. Men sånt sysslar de inte med i Fluren.

De har ju Flurgaraget, ett garage av mellankrigsmodell. I Flurgaraget byter de däck som man gjorde förr.

Man har garageoverall och keps. Man måttbeställer däcken som sedan stickas för hand av gummitrådar med tvivelaktigt ursprung.

Dubbarna är av granatsplitter från första världskriget och varje dubb spikas i för hand.

Sedan isoleras däcken med asbest och DDT medan man lyssnar på grammofon och det är bilder av lättklädda damer och logotyper från petrokemiska företag om vartannat på väggarna.

Men det där är ju för turister. Ingen i Fluren skulle byta däck i Flurgaraget. Om man är av rejält virke byter man ju själv.

Sparka loss

Och det ska inte vara lätt, då räknas det inte. Dubbdäcken ska ligga längst in i garaget. Under livsfarligt bråte som en trasig hammock och öppna hinkar med kemiskt avfall.

Men man ska inte flytta ut bråten för att få fram däcken. Man ska rycka ut däcken så att bråten far åt alla håll. Och det är fegt att gå flera gånger.

Däcken bärs ut ett däck i varje hand, ett under ena armen och det fjärde

däcket mellan tänderna. Man lyfter upp bilen, helst utan domkraft och utför själva bytet genom att sparka växelvis på fälgkors, däck och kaross.

Allt detta gör man gärna lite småfull, endast iförd kängor, kalsonger och en fleecejacka med vargmotiv.

Problemet är bara att just den helgen som däckbytet ska ske så brukar det rejäla virket strejka, nånstans i korsryggen. Det liksom hugger till.

Inte så man måste åka till sjukhus och be ett proffs göra en kritisk granskning, utan bara så att man måste sitta still. Kanske man även får nåt som kanske är början på en feber eller så får det rejäla virket lite ångest inför däckbytet.

Det har blivit så krångligt att byta däck sen vi gick med i EU. I väntan på att symptomen ska lägga sig är det bäst att sitta under en filt, kolla på film och äta skräpmat.

Till nöds får man väl göra som förra året, och byta däck inne i Bollnäs.