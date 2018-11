Kvalfylld lördag för William och hans Huff

Hudiksvalls FF, Huff, har skaffat sig ett fint läge för att ta sig vidare till nästa runda i kvalet till herrarnas division ett i fotboll.

Vid seger eller oavgjort mot dagens motståndare Haninge är laget vidare.

Mittbacken William Wallin är inställd på en tuff och jämn match.

– De har hållit många nollor bakåt i serien, de har en målvakt som är bra och sen har de några individuellt skickliga spelare som vi får hålla koll på, säger Wallin.

Efter en miserabel avslutning på division två, där Huff såg ut att gå mot en klar serieseger med några omgångar kvar, så har laget nu repat mod igen. Chansen att ta steget upp till division ett via kvalspel lever i högsta grad efter 2-1-vinsten hemma mot Karlberg. Om laget får med sig minst oavgjort under lördagen så väntar ett avslutande dubbelmöte mot ett lag från just division ett.

Så hur är då läget i Huff inför drabbningen i Stockholms södra förorter?

– Vi har några som varit sjuk i veckan, men det böra vara ungefär samma trupp som det varit på slutet.

Hur går det i matchen?

– Vi vinner så klart med 1-0, säger William Wallin.