Polisen satsar på e-tjänster för att korta telefonköerna

– Vi har jobbat aktivt under ett par års tid för att utveckla e-tjänsterna så några är helt nya, som till exempel p-skada som man nu kan anmäla sedan i måndags, säger Stina Öberg som är gruppchef på polisens kontaktcenter i polisområde mitt där Uppland ingår.

Ungefär 20 procent av polisens anmälningar kommer in via webben. Det går bland annat att anmäla inbrott via en e-tjänst, men ibland är det ändå bäst att ringa polisen.

– Vi har ju inte minutbevakning på det som kommer in på e-tjänsterna så bostadsinbrott skulle jag fortfarande rekommendera att man ringer in till polisen om. Men vid andra typer av inbrott där man inte behöver ha ut en polis akut till platsen går det utmärkt att använda e-tjänsterna, säger Stina Öberg.