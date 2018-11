En ny smal kropp önskas med gastric bypass

Forskare vid högskolan i Gävle har följt och analyserat olika diskussionsforum på nätet.

Många som är inne och pratar om överviktskirurgi hoppas på ett nytt liv med en ny smal kropp.

Att man inte ska vara deprimerad eller känna oro och ångest mer när operationen väl är gjord.

Forskaren Mikaela Willmer tycker att det behövs supportgrupper i vårdens regi där man träffas och stöttar varann, men också kan få en mer realistisk bild av vad operationen innebär.

– Syftet med en gastric bypass är inte i första hand att bli smal, men att minska så mycket i vikt att risken för till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och komplikationer av diabetes typ 2 minskar, säger hon.

Referens: Willmer, M. & Salzmann-Erikson. M. 2018 'The only chance of a normal weight life': Aqualitative analysis of online forum discussions about bariatric surgery. Plos One 25 oktober. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0206066