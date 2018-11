Gävles skatt har ökat mest i länet

1992 var det i knappt två av tio kommuner där skattesatsen var mer än 32 kronor och 80 öre per intjänad hundralapp. I dagsläget får invånarna i mer än sex av tio kommuner betala mer än just 32,80 per hundralapp i skatt.

Det är internationella handelshögskolan i Jönköping som gjort en sammanställning av kommunernas och landstingens eller regionernas totala skatteuttag för Sveriges medborgare 1992 jämfört med 2018, allt enligt Statistiska centralbyrån.

Även medlemsavgiften för Svenska kyrkan är medräknad av SCB i det kommunala skatteuttaget.

I Sverige har i år fler än sex av tio kommuner och landsting eller regioner ett samlat skatteuttag för sina invånare som 32,80 eller mer per intjänad hundralapp. Praktiskt taget bara storstadsregionerna, med vissa undantag, har en lägre skattesats.

Charlotta Mellander är professor i nationalekonomi vid handelshögskolan i Jönköping.

– Jag tror att man förväntar sig mer av skolan idag än vad man förväntade sig -92. Man förväntar sig mer från sjukvård och så vidare, än vad man förväntade sig -92, säger professor Charlotta Mellander och fortsäter:

– Samtidigt ska man komma ihåg att de regionala skillnaderna har ökat i vad man kanske klarar av att leverera sedan -92, säger Charlotta Mellander.

Under måndagens kommunfullmäktigemöte i Gävle beslutades att behålla kommunalskatten oförändrad nästa år.

Kommunalskatt i Gävleborg 1992 och 2018: