54-årig kvinna försvunnen i Bollnäs

Polisen söker just nu efter en 54-årig kvinna, som försvann från vandrarhemmet i Sävstaås, Bollnäs kommun vid 17-tiden igår.



Under hela natten har polisen sökt efter kvinnan i området med bland annat hund utan att hitta henne.



Kvinnan anmäldes försvunnen av en anhörig.



Kvinnan hade under dagen flyttat in på adressen tillfälligt, då hennes bostad på annan ort var under renovering.

Kvinnan är 164 cm lång. Hon har långt mörkt hår och var vid försvinnandet klädd i en svart täckjacka, mörkblå byxor och vita sneakers.



De som kan ha information om, eller har gjort iakttagelser gällande kvinnan ombeds kontakta polisen på 114 14.