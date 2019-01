Stormen Alfrida i Gävleborg

I Ljusdal föll ett träd ned över E45 vid Tandsjöborg, I Gävle föll ett träd ned på Bönanvägen och i Söderhamn så föll delar av ett träd över E4. Under kvällen och natten har en del strömavbrott förekommit. Totalt var det drygt 500 kunder som var utan ström i Gävleborg.



Just nu är det enligt Ellevio 20 kunder som är strömlösa i Arbrå, Undersvik och personal är på plats för att åtgärda felet. Av Vattenfalls kunder så är det 59 hushåll som är strömlösa just nu i Älvkarleby och Tierp.



Polisen har inte fått in några rapporter om någon som skadats i samband med nedfallna träd eller annat.

De hårda vindarna ligger kvar längs Gävleborgskusten och SMHI har utfärdat en klass 2 varning för storm på Södra Bottenhavet. Från onsdagmorgon väntas vindar på upp mot 20-23 m/s längs kusten de hårda vindarna väntas avta under onsdagkväll.