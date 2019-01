Kraftigt snöfall väntas i Gävleborg idag

−Vi har fått in ett snöområde över länet som drog in under natten. Vi har ett ganska så besvärligt väderdygn framför oss nu, säger Alexandra Olsson meteorolog på SMHI.

Det är under morgonen och dagen som snöfallet kommer att intensifieras. Det kan bli stora snömängder i främst Gästrikland med uppåt 20-30 cm snö lokalt och södra Hälsingland 5-15 cm snö. Snön kan driva och sikten på vägarna kommer att försämras.

− Var ute i god tid, håll avstånden och se till att ha varningstriangeln redo, säger Lasse Lindell på Sveriges Radios Trafikredaktion inför det stundade ovädret.

Enligt polisen i Gävleborg så har natten var lugn och inga trafikolyckor har inträffat på grund av snöfallet under natten.

− Om man tycker att det är lugnt på vägarna just nu så är för att det inte har kommit igång ännu, säger Alexandra Olsson meteorolog på SMHI.

− Lämna bilen hemma om du inte måste ut på vägarna, säger Daniel Wikdahl, presstalesperson polisregion Mitt.