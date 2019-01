Totalstopp på E4 norr om Gävle - lastbil blockerar vägen

E4 norr om Gävle är för närvarande helt avstängd i båda riktningarna.



En lastbil med släp körde under natten in i mitträcket och blockerade då båda körfilerna i norrgående riktning, mellan Hagsta och Axmartavlan, tre mil norr om Gävle.



Lastbilen uppges läcka diesel och måste bärgas, ett arbete som enligt Trafikverket beräknas pågå till 08-tiden. Under tiden är E4 avstängd i båda riktningarna och trafiken leds om.