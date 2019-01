Gävle hamn importerar hälften av landets kaffe

Sedan tidigare importeras alla Gevalias bönor, 150-200 ton per dag, via Gävle hamn. Och sedan i december importerar också kafferosteriet Arvid Nordquist sitt råkaffe via Gävle Hamn och Containerterminalen.

Tidigare har den importen skett via Stockholms hamn.

Det skriver Gävle Hamn på sin hemsida.