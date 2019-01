Det är billigare att ansöka om bygglov under vintern: "Det har gett effekt"

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Sandviken är ensamma om att satsa på den här idén, med syfte att få en jämnare fördelning under året på alla inkomna byggärenden.

– Det handlar om att stävja trycket under vårkanten när folk oftast söker bygglov och hinna med allt på ett bättre sätt, säger Henrik Modigh, enhetschef för plan- och byggenheten på Sandvikens kommun.

Reduceringen gäller ärenden som kommit in till samhällsbyggnadsförvaltningen under perioden 1 november 2018 till och med 28 februari 2019 och gäller i Sandviken, Ockelbo och Hofors.

19-20 procent av byggloven har kommit in under den här perioden, vilket är ungefär samma som under april och maj då det är som högst tryck på bygglov.

– Det är ganska bra faktiskt. Det ger effekt.