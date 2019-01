Futsalfeber i Gästrikland – trögt i Hälsingland

Futsal är en gren inom fotbollen, med fyra utespelare plus en målvakt, som spelas i fullstora idrottshallar under vintersäsongen.

Sporten växer, inte minst bland många nysvenskar som ofta inte har samma möjligheter att utöva utrustningskrävande vintersporter som exempelvis ishockey, bandy och längdskidor.

I Gästrikland finns just nu över 100 lag i seriespel. Men i Hälsingland har sporten börjat att marknadsföras av förbundet först i år.



– Hälsingland har från den här säsongen bjudit in våra föreningar till sammandrag för seniorer och ungdomar. Vi har kunnat genomföra det på något ställe och tvingats ställa in på andra håll på grund av för få lag, säger Andreas Göransson, kanslichef på Hälsinglands Fotbollförbund.

Andreas Göransson ser flera anledningar till att landskapet halkat efter, som exempelvis geografiska avstånd och att klubbarna är vana vid en annan typ av inomhusfotboll i de hallar som byggts i Söderhamn, Iggesund och Delsbo och Ljusdal.

Abbas Qasimi spelar i Sandarne SIF som varit med i Gästriklands seriespel sen flera år. Han säger att många turneringar ordnas spontant utan inblandning av föreningar.

Men för att sporten ska ta fart på allvar så tror han att spelarna behöver organiseras i föreningar som han själv gjort i Sandarne. Och precis som Andreas Göransson så är Abbas säker på att sporten kommer att fästa även i Hälsingland.

– Det måste börja från någonstans med en serie med några lag, sen blir det mer och mer, säger Abbas Qasimi.

Fotnot: Under fredagskvällen drar Sveriges största helgcup i Futsal igång i Göransson Arena med över 300 ungdomslag.