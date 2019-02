Möte efter kollapsen av tältet i Ljusdal

Det var i samband med att man arbetade med att skotta bort all snö från taket som tältet rasade samman. Efter det så har all verksamheten fått flytta. Igår hölls ett idémöte och Per Löfgren, ordförande i Hallbolaget berättar att man inte har landat i en konkret plan ännu.

– Syftet var att samla folk med lite olika bakgrund och kompetenser för att få idéer framåt. Vi landade inte i en superkonkret plan däremot var det nyttigt att få prata med dom som kan konstruktion, spännvidd och grunder. Vi har fått mycket input vi kan jobba vidare med, säger Per Löfgren, ordförande i Hallbolaget.