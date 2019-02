Grovt rån mot bensinmack i Gävle

Två personer rånade en bensinmack i Sätra i Gävle i natt.



Rånarana hotade personalen med ett pistolliknande föremål och krävde att få pengar.



Rånarna fick en okänd summa pengar och försvann från bensinmacken.



Polisen utreder just nu rånet och under dagen så ska en teknisk undersökning göras av bensinmacken.



Det är ingen person gripen i nuläget, enligt polisen som rubricerar händelsen som grovt rån.



–Idag ska vi titta på övervakningsfilmer från rånet och se vad man kan få fram, säger Per Bjurström, befäl vid polisregion Mitt till P4 Gävleborg.