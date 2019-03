Totalstopp på E4 - Timmerlastbil och två personbilar i krock

Två personbilar har krockat med en timmerbil under tisdagsmorgonen i höjd med Långsjön mellan Välsta och Vattrång på E4.



En person är fastklämd i en av bilarna och räddningstjänsten arbetar just nu med att få loss den personen.



Det är oklart om någon ytterligare har skadats.



Det är stopp i båda riktningarna på E4 under räddningsarbetet och bärning av timmerbilen.

Trafik hänvisas till väg307 Jättendal - väg758 Bergsjö - Hudiksvall, enligt Trafikverket.



Polisen varnar för halka under morgonen.