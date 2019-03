Social förmåga lurar oss att tro att vi är miljövänliga

– I det sociala sammanhanget kan man använda goda gärningar för att återställa balansen efter att ha gjort något taskigt mot sina vänner. Men man kan inte göra det i relation till miljön, säger Patrik Sörqvist som är professor i miljöpsykologi vid Högskolan i Gävle.

Tillsammans med en kollega har han tagit fram en teori om hur vi ofta tror att vi kan säga förlåt till miljön på samma sätt som vi kan säga förlåt till andra människor.

Att kompensera för dåliga beteenden mot andra genom att istället vara snälla nästa gång vi ses är en anpassning vi har som ett socialt djur. På så vis kan kantstötta relationer bli bra igen.

Men när den här anpassningen aktiveras när vi vill vara miljövänliga blir det lätt fel.

– Vi har sett att när människor går på restaurang och beställer in en hamburgare, och kombinerar den med ett ekologiskt äpple eller ekologiska morötter, så tenderar folk att tro att hamburgaren tillsammans med det miljövänliga ger en mindre miljöpåverkan än bara hamburgaren ensam, säger Patrik Sörqvist.

Att försöka vara snäll mot miljön genom att köpa några extra morötter efter att ha beställt en hamburgare gör naturligtvis miljöbelastningen större än den hade varit utan morötterna. Det här behöver vi bli bättre på att inse, menar han.

En sak som skulle hjälpa oss med det är att få mer information om våra val. Till exempel via butikernas självskanningssystem.

– Här skulle man kunna använda samma teknologi för att få en miljöbelastningsuppgift för alla varor man skannar in. Så att man inte luras att tro att ju mer miljövänliga saker man köper, desto bättre är det för miljön. Istället är det viktigaste och bästa för miljön helt enkelt att konsumera mindre.

Referens: Patrik Sörqvist & Linda Langeborg. Why People Harm the Environment Although They Try to Treat It Well: An

Evolutionary-Cognitive Perspective on Climate Compensation. Frontiers in Psychology 4 mars 2019. DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00348