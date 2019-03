Nordiska mästerskapen i isracing intar Bollnäs

Det är 18 elitåkare som kommer och det innebär ett febrilt arbete för klubben för att få banan så bra som det bara går.

Bland annat har det gått åt åtminstone en miljon liter vatten för att förbereda banan, mycket på grund av förra veckans plusgrader.

– Då hade man inte is i magen i alla fall. Så vi var oroliga över om vi behövde ställa in. Nu är läget under kontroll, säger tävlingsledare Åke Halvarsson från Bollnäs Motorklubb.

På mästerskapen möts den svenska och finska eliten.

Vad är det som är charmen med den här sporten?

– Det är farten och det finns en lukt som många tycker luktar gott, säger Åke Halvarsson.