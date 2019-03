Bollnässkriven låt trea i Mellofinalen

Vann gjorde John Lundvik med To late for love som får representera Sverige i Israel. Där han bland annat får tävla mot bidraget från Storbritannien som han varit med och skrivit.

Duetten Hold You med artisterna Hanna Ferm och Liamoo är bland annat skriven av Bollnäsbon Fredrik Sonefors hamnade i toppen på en tredje plats, på samma poäng som tvåan On my own.

Kilaforsbördiga Lina Hedlund med låten Victorius hamnade på en elfte plats.