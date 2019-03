Puckelpist: My Bjerkman leder Europacupen

Under onsdagens tävling i Tignes i Frankrike vann hon parallelltävlingen. Tidigare under säsongen har My Bjerkman, som tävlar för Gefle Freestyle, stått pallen i Europacup-tävlingarna i i Bygdsiljum utanför Skellefteå och Taivalvaara i Finland. Finalerna avgörs i schweiziska Airolo 17-19 mars.