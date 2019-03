Här är alla vinnarna på Local Heroes-galan

Bandet Den Allvarsamma Leken tog storslam på galan. Hederspriset gick till Musikhusets verksamhetschef Malin Van Der Kaaij.

Här är alla vinnarna på galan:

Årets låt: JukC feat Indrielle – "Best of me"

Årets nykomling: Den Allvarsamma Leken

Årets producent: Jacob Pettersson

Årets musikvideo: Mystic Order - "Artificial"

Årets solo: Erika Blackbird

Årets band: Den Allvarsamma Leken

Årets arrangör: Panelen

Årets album: JukC – "Dreams"

Årets liveakt: Exorsisters

Årets ex: Clara Mae

Årets Local Hero: Malin Van Der Kaaij