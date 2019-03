Stora snömängder väntas under söndagen

När det når Gävleborgs län och Västernorrlands län under söndag eftermiddag och in under natten mot måndag finns det risk att det faller stora mängder snö, uppemot 30 centimeter på sina håll.

- Det ser också ut som att det blir blåsigt, så det finns risk för snödrev, säger Charlotta Eriksson, meteorolog på SMHI.