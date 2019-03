Skutskär förlorade bandyfinalen

En halvtimme in i matchen gjorde Västerås det första målet på en hörna. Drygt tio minuter senare slog Västerås in ytterligare ett mål i ett friläge mot målvakten.

Några minuter innan halvtidspaus gjorde Skutskär sitt första mål.

10-15 minuter in i andra halvlek gjorde Skutskär två mål. Drygt 25 minuter in in andra halvlek kvitterade Västerås till 3-3.

Det resultatet stod sig till slutet av ordinarie tid. Förlängningen spelades utan mål. Finalen avgjordes i stället på straffar. När Västerås satte sitt andra mål på straffar i sista straffomgången var det klart att de är svenska mästare. Matchen slutade 3-5.