Här är juryn i årets P4 Nästa Gävleborg

De som ingår i juryn för årets länsfinal i P4 Nästa och bestämmer vilken artist eller vilket band som har chans att ta sig till den stora riksfinalen och sen få sin låt spelad i Svensktoppen är Kerstin Carlsson, Emanuel Recinos och bandet House of Say.

Kerstin Carlsson, kanalchef på P4 Gävleborg, är juryns ordförande och har suttit i juryn flera år tidigare.

Emanuel Recinos, eller den Gävlebaserade producenten Jukebeats har jobbat med flera stora namn inom svensk hiphop. Hans musik har blivit nominerad till några av de största galorna i Sverige. Han blev dessutom vinnare i Local Heroes-galan i kategorierna årets låt, 2012 samt årets producent, 2017.

House of Say är en låtskrivar- och producentduo som ursprungligen kommer från Stockholm och Linköping, men är numera baserade i Segersta i Hälsingland. Förra året vann de länsfinalen i P4 Nästa med låten Know it.