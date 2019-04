Bollnäs kommun hyr ljus som tjänst till skolor kommunen

Förra påsklovet startades arbetet med att installera ny led-belysning.

– Resultatet hittills är mycket positivt, säger Johan Larsson, projektledare och byggledare på Bollnäs kommuns fastighetsgrupp.

Avtalet bygger på att 1 200 kvadratmeter ljus per år installeras under fem år och leverantören får även ett underhållsansvar. Leverantören sätter upp armaturer som består av återvunnet material från datorskärmar.

Ljuset kan sen skräddarsys för varje enskild lokal och vilket behov det finns just där. Om det är ett klassrum, en matsal eller en korridor exempelvis.

– En synsvag elev behöver inte känna sig utpekad och ha en lampa på bänken utan ljuset ställs in från taket. Det har vi gjort i matsalen på Arbråskolan. Där har vi ett annat sken över serveringsdiskarna så att man ska se maten bättre och en annan färgton där man sitter och äter som ska vara lugnande, förklarar Johan Larsson.