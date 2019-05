Oklart hur produktionen påverkas efter nattens brand på Korsnäs

Fabriken upptäckte branden kvart över ett på natten. Det brann i sodapannan runt 25 meter upp i luften, och räddningstjänst från sex olika stationer plus industribrandkåren jobbade med branden under natten, och vid kvart i sju på söndag morgon var branden under kontroll.

Men hur stora skador det har blivit går inte att säga än, säger Angelica Eriksson, lokalt kommunikationsansvarig på fabriken.

- Just nu är det för tidigt att säga. Det vi kan säga att branden är släckt och att det pågår efterbevakning i lokalerna.

Pappersbruket i Gävle har precis haft ett underhållsstopp som man har en gång per år och meningen var att produktionen skulle dra gång efter helgen igen. Men hur det blir med det är inte klart än.

- Det är också svårt att uttala sig om. Det är lite för tidigt att säga, säger Angelica Eriksson.

BillerudKorsnäs håller nu på att kartlägga vad som har hänt, hur det kunde ske och säkerställa att det inte kommer att ske igen.