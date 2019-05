Mördegsdemokratin i Iggesund

Hit till Iggesund kommer många för att tanka, köpa korv eller bara vända om för att de har glömt nåt. En sak är det väldigt få som känner till om Iggesund. Det var här som Sveriges medlemskap i EG stoppades i början av 90-talet. Här fick kampanjen

EG - inte utan min prilla sin kulmen när ett stort antal snusfantaster från Iggesund stoppade en transport med EG-vänligt kampanjmaterial. Är det nåt de är bra på här i Iggesund så är det att snusa.

Iggesundsborna kan få in lite vad som helst under överläppen. Ingen här använder plånbok. De stoppar pengarna under läppen istället. Det är ovanligt med plastkassar och vissa behöver inte ens fritidshus. Under EG-kampanjen ställde sig flera Iggesundsbor längs vägarna så att deras gigantiska snusläppar putade ut över körbanan.

En stor transport av flygblad och EG-vänligt godis blev tvungen att stanna i Iggesund och resten är historia. Strax därefter kom EG-kampanjen av sig och byttes ut mot den prillvänligare EU-kampanjen

Likgiltighet

Sen dess har en stark känsla dominerat Iggesund: likgiltighet. Så länge prillan får stanna så spelar ingenting egentligen nån roll, tycker folk i Iggesund. När EU bestämmer nåt så är det knappt så att det märks i Iggesund. Och märks det så är det knappt så att nån bryr sig.

Och allra minst bryr sig Iggesundsborna om EU-parlamentsvalet. De få som över huvud taget röstar gör det av misstag eller på vägen. Det är ingen i Iggesund som klär upp sig bara för att gå och rösta i EU-parlamentsvalet. Nåja, det kan jag ju inte veta men det ser åtminstone inte ut så.

Kampanjen

I år har det där vänt. Och inte på något bra sätt. Det startade en kampanj för att öka Iggesundsbornas engagemang i EU-parlamentsvalet. Det fanns en pott med pengar och några optimistiska eldsjälar som gärna ville ha egen namnskylt och brinna för överstatlig demokrati i utbyte mot en tidsbegränsad projektanställning. Region Gävleborg var med på ett hörn, för att visa sitt stöd. Från en obegriplig organisation som ingen bryr sig om till en annan.

Kampanjen kom att fokusera på mördeg. För att belysa det faktum att EU-parlamentet flyttar mellan Bryssel och Strasbourg valde kampanjledarna att bjuda alla i Iggesund på brysselkex och strassburgare, två kakor av mördeg.

Det mesta av kampanjbudgeten gick åt till konsulter som såg till att upphandlingen gick rätt till, men det blev ändå mördegskakor för ett par miljoner. Alla som gått på konditori alldeles innan löning vet att mördegskakor är lika billiga som de är torra.

Torrt

Iggesundsborna blev som galna i kakorna. De var ju gratis, så de proppade i sig av dem. Eftersom en Iggesund-bo kan få in lite vad som helst under läppen så fylldes Iggesund:s överläppar snart av de snustorra bakverken. De var så torra så de fastnade där. För varje dag som gick fyllde Iggesundsborna på med och fler fler brysselkex och strassburgare, som också fastnade, hur mycket de än drack. Och som de drack.

Allt sögs upp av mördegen. Efter ett tag började folk i Iggesund prata om en vattenbrist i nivå med förra sommaren. Men eftersom folk i Iggesund hade fullt av brysselkex och strassburgare under sina läppar när de pratade så var det ingen som förstod vad de sa. Iggesundsborna hade byggt ett eget Babels Torn, fast horisontellt och av kaksmulor.