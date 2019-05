Här är länets finalister i P4 Nästa

Årets Gävleborgsfinal i P4 Nästa kommer att hållas i samband med invigningen av U23-EM i friidrott Gävle.

Radiolyssnarna har hälften av makten i tävlingen, röstningen inleds 17 juni. Resten är upp till juryn som i år består av förra årets vinnarduo House of Say, producenten Emanuel Recinos och P4 Gävleborgs kanalchef Kerstin Carlsson.

Den som vinner regionfinalen i Gävle har chans att ta sig till den stora riksfinalen senare i sommar.

Finalister i P4 Nästa Gävleborg:

Mendy, Sandviken – Not Gonna Be Around

Sångerskan Amanda Örtenhag har skrivit låtar till egna projekt, som till exempel bandet Different Cups som vann P4 Nästas regionfinal 2017. Hon har även hjälpt till att skriva musik samt sjungit in låtar till house-duon Kid Million. Störst fokus just nu är nya projektet Mendy, samt att vara sångrösten till en karaktär i ett stort dataspel och allt vad det innebär.

Bakom låten Not Gonna Be Around står förutom Amanda musikerna och producenterna Mikael Olsson och Mikael Brun Gunnerås.

Sndayz feat. Addicta, Gävle – Qui:we

Addiicta är Ibbe Mervelle som har jobbat med musik under tre år och fått bra respons på sina låtar på Spotify, han är den som producerar och skriver låtarna. Han är också den som har fått Sndays, som egentligen heter Metin Bardakci, att satsa på musiken. Metin sjunger och hjälper till med texter och harmonier.

Linn Wikblad, Edsbyn – Better

Linn Wikblad är 19 år och kommer ifrån Edsbyn. Hon stod på scenen första gången som sexåring och kände direkt att musiken var nånting hon ville fortsätta med vilket hon gjort.

Hon har varigt aktuell med sin debutsingel "What About Me" som nu har streamats över 60 000 gånger. Just bor hon i Stockholm och studerar till låtskrivare samt fokuserar på musiken och att skriva egna låtar.

Låtskrivarna bakom låten ”Better” är Linn Wikblad, Stephane Siewecke och Johannes Randen.

Petter Elfsberg, Gävle – Min flicka

Petter Elfsberg är född 1988 i Gävle, han släppte sin debutsingel ”2014” under november 2018. Min Flicka är uppföljaren som är inspelad i Slowbeat Studio i Gävle tillsammans med Pontus Håkansson och Jonas Strömberg som också producerat inspelningen.

Demofabriken, Gävle – Mona Lisa

Demofabriken är ett musikaliskt samarbete mellan Jocke Lindgren och Viktor Wesslén från Gävle.

Allt startade med att Jocke hade en låtidé på en kommande hit och behövde en sångare. Slumpmässigt ringde han Viktor som mer än gärna ville ställa upp.

Tillsammans började nya låtidéer explodera och deras stora hit Westcoast fick över 2000 spelningar på Spotify.