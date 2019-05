Mendy, Sandviken – Not Gonna Be Around

Sångerskan Amanda Örtenhag har skrivit låtar till egna projekt, som till exempel bandet Different Cups som vann P4 Nästas regionfinal 2017. Hon har även hjälpt till att skriva musik samt sjungit in låtar till house-duon Kid Million. Störst fokus just nu är nya projektet Mendy, samt att vara sångrösten till en karaktär i ett stort dataspel och allt vad det innebär.

Bakom låten Not Gonna Be Around står förutom Amanda musikerna och producenterna Mikael Olsson och Mikael Brun Gunnerås.