Linn Wikblad, Edsbyn – Better

Linn Wikblad är 19 år och kommer ifrån Edsbyn. Hon stod på scenen första gången som sexåring och kände direkt att musiken var nånting hon ville fortsätta med vilket hon gjort.

Hon har varigt aktuell med sin debutsingel "What About Me" som nu har streamats över 60 000 gånger. Just bor hon i Stockholm och studerar till låtskrivare samt fokuserar på musiken och att skriva egna låtar.

Låtskrivarna bakom låten ”Better” är Linn Wikblad, Stephane Siewecke och Johannes Randen.