Hälsinglands Flora är klar, alltså boken med Hälsinglands samlade växtliv. Det har tagit 38 år. Jag har tagit reda på varför.

Hitta rätt

För det första var det platsen. Om man ska inventera Hälsinglands Flora är det naturligt att man gör det i Hälsingland, men med en så diffus geografisk angivelse är det hopplöst att samla alla inblandade. Alla var i tid, men slumpvis utspridda över hela Hälsingland. Samtliga växtinventerare trodde att de andra hade gått fel och började leta i Gästrikland och Medelpad.

För 38 år sedan hade folk inte mobiltelefon. Så de fick gå hem för att ringa runt och kolla var de andra var. Om nån svarade så var den personen också hemma och båda parter blev lika arga på varandra, tills de kom på att de faktiskt bodde i Hälsingland och kunde börja med att inventera Hälsinglands pelargoner. De stod i fönstret.

Kolla upp

När alla till sist hade samlats uppstod nästa problem. När man hittar en växt, hur ska man veta vilken sort man har hittat? Det enklaste vore att slå upp växten i en flora, men projektet kom ju till just på grund av att det saknas en flora.

Det gick inte att kolla upp växten på mobiltelefon. Man fick gå hem och försöka slå upp det på den fasta telefonen, men den hade bara nummerskiva så det var ingen som fattade hur man skulle göra. Antagligen fanns inte ens Google på den tiden. Åtminstone inte för söktermer med bokstäver, alltså de flesta.

Kasta lingonris

Arbetet gick långsamt men efter några år hade gruppen samlat in en rejäl lunta med växter från Hälsingland. En växt per sida. Då började förlaget att krångla. Tydligen ville de att det skulle vara en sida per sort, inte per exemplar som inventerarna stött på. Hundratusentals sidor med olika exemplar av samma sorts lingonris fick kastas.

När inventerarna kom på att det räckte att inventera en växt av varje sort började arbetet gå fortare. Växtsort efter växtsort inventerades. Men hur skulle man kunna vara säker på att inte ha missat nån växt? Inventerarna började leta på allt konstigare ställen, och när de inte hittade några nya växtsorter blev de alltmer misstänksamma.

Det här måste ju tyda på att vissa växtsorter gömmer sig. Folk i Hälsingland kunde bli attackerade i sina trädgårdar av växtinventerare som hoppade fram bakom nåt skjul med för att med överraskning avslöja dolda växter.

En driftig grannsamverkansgrupp i Bollnäs kontaktade förlaget som i samråd med växtinventerarna bestämde att det var dags att publicera boken. Nästa utgåva kommer att omfatta EU:s flora. Växtinventerarna har bestämt att de ses på måndag, i EU.