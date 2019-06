Polisen varnar för kidnappningshot via mejl

– Till en början var det extremt obehagligt, men efter en stund blev jag lugn när det var fler än jag som hade fått mejlet, säger Johanna.

De senaste dagarna har ovanligt många privatpersoner kontaktat polisen och berättat att de utsatts för försök till utpressning via mejl. Hundratals anmälningar har kommit in, det skriver polisen på sin hemsida.



Hotet går ut på att om den utsatta personen inte betalar in en summa i bitcoin, som är en digital valuta, inom en kort tidsperiod kommer de alltså att utsättas för ett grovt brott.

– Man ska anmäla till polisen och absolut inte betala, säger polisens presstalesperson Mikael Hedström.